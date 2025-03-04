AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ile bir araya geldi. Görüşmede, 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, 2025 yılına yönelik istişarelerde bulunuldu. Aksal, emniyet teşkilatının başarılı çalışmalarının devamını diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ile gerçekleştirilen görüşmede, 2024 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2025 yılına yönelik güvenlik ve asayiş konularında istişarelerde bulunuldu.

BAŞARILI ÇALIŞMALARIN DEVAMI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Milletvekili Aksal, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, 2025 yılında da emniyet teşkilatının başarılı faaliyetlerini sürdürmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, bölgedeki güvenlik önlemleri ve emniyet teşkilatının ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.