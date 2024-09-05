Türkiye'nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla 81 ilde Milli Teknoloji Atölyeleri kuruluyor.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi hesabından “Gençlerimize Müjde: Milli Teknoloji Atölyeleri Geliyor" diyerek paylaşımda müjdeli haber verdi.

Bakan Kacır, "Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkânı sunuyoruz." dedi.

Gençlerimize Müjde: Milli Teknoloji Atölyeleri Geliyor! ????????????????‍????????‍????Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkânı… pic.twitter.com/jJQqiH7Ovz— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 2, 2024

Atölyelerde; milli teknolojiler geliştirecek ve üretecek gençlere destek vererek, yerli ve milli sanayi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirecek ve girişimci gençlerimizin ihtiyacı olan teknik ve mesleki eğitim süreçlerinin destekleneceğini kaydetti.

Üniversitelerde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde, Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım sağlayacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği sağlanacak.

Bu kapsamda iki farklı destek programı sunulacağını kaydedilirken, Atölye Kurulum Projesi'nde En az 200 metrekarelik atölye alanına sahip olması planlanan Atölyenin kurulumuna yönelik destekleri kapsayan projelerin yer alacağı, "Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi'nde ise en az 200 metrekarelik atölye alanına sahip ve en az 6 ay süresince hizmet vermiş atölyenin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini arttırmaya yönelik destekleri kapsayan projelerin olduğu kaydedildi.

Başvuruların TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.