Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında 10 yaşındaki Sanem Ertan'ı ağırladı. Minik Sanem, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye, süpriz yaparak yazmış olduğu isminin baş harflerinden oluşan akrostiş şiiri hediye etti.





"Yorgunluğumuzu aldı"



Şiir karşısında duygulanan Başkan Zencirci, Sanem'e teşekkür ederek, “Güzel ve masum yüreğinle kaleme aldığın şiirinle tüm yorgunluğumuzu aldın, bize tarifsiz bir mutluluk yaşattın Sanem. İyi ki varsın, teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

İŞTE O ŞİİR

Bahar geldi çattı.

Umudumuz seninle arttı.

Ramazan huzurla geldi.

Ay doğunca.

Kahraman Burak Zencirci geldi.



Zihnimizden akılımızdan geçen

En iyisi bizimki olan

Nice 5 yıl diler

Cebinde dürüstlüğüyle

İnce ruhlu bizim başkan

Reçeteye ilaç yazar

Cebinde her an kalemiyle

İnce dokunuşlarıyla Germencik’e yeter.

