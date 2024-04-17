Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında 10 yaşındaki Sanem Ertan'ı ağırladı. Minik Sanem, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye, süpriz yaparak yazmış olduğu isminin baş harflerinden oluşan akrostiş şiiri hediye etti.
"Yorgunluğumuzu aldı"
Şiir karşısında duygulanan Başkan Zencirci, Sanem'e teşekkür ederek, “Güzel ve masum yüreğinle kaleme aldığın şiirinle tüm yorgunluğumuzu aldın, bize tarifsiz bir mutluluk yaşattın Sanem. İyi ki varsın, teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
İŞTE O ŞİİR
Bahar geldi çattı.
Umudumuz seninle arttı.
Ramazan huzurla geldi.
Ay doğunca.
Kahraman Burak Zencirci geldi.
Zihnimizden akılımızdan geçen
En iyisi bizimki olan
Nice 5 yıl diler
Cebinde dürüstlüğüyle
İnce ruhlu bizim başkan
Reçeteye ilaç yazar
Cebinde her an kalemiyle
İnce dokunuşlarıyla Germencik’e yeter.