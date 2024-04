Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile Let’s Do It Türkiye platformu işbirliğinde “Ekolojik 23 Nisan” temalı çevre etkinliği Zeki Altındağ Anaokulu’nda gerçekleştirildi. KONYA (İGFA) - -Selçuklu Belediyesi sıfır atık konusunda duyarlılık oluşturmak için farklı platformlarda çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesinde çevre ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması noktasında başarılı işlere imza atan Çevre ve Sıfır Atık Platformu, çevre gönüllüsü olan Let’s Do It Türkiye Platformu ile işbirliği yaparak Zeki Altındağ Anaokulu’nda atık toplama ve çim adam yapma etkinliği gerçekleştirdi.

Ekolojik 23 Nisan temalı proje kapsamında Selçuklu Belediyesi İklim D eğişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görev yapan çevre mühendisleri tarafından Zeki Altındağ Anaokulu öğrencilerine çevre duyarlılığı ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerle bilgilendirilen minik öğrenciler daha sonra çim adam etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından üretilen kompost ürünler ve çim tohumları kullanıldı.