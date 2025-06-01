Yerli teknoloji girişimi ClinVR, yapay zekâ destekli sanal gerçeklik platformuyla sağlık eğitimini dönüştürüyor. Gerçekçi senaryolar ve anlık geri bildirimle öğrenciler, klinik becerilerini geliştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık eğitiminde dijital dönüşüm, yerli girişim ClinVR ile yeni bir boyut kazanıyor. Yapay zekâ ve sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle geliştirilen ClinVR, sağlık bilimleri öğrencilerine gerçek hayata yakın, etkileşimli bir öğrenme ortamı sunarak sektörde fark yaratıyor.

Dr. Aslı Yılmaz’ın doktora çalışmasından doğan ve 15 akademisyenin katkısıyla bilimsel temellere dayanan platform, teknik becerilerin yanı sıra klinik karar verme, iletişim ve eleştirel düşünme gibi yetkinlikleri de kazandırıyor.

Türkiye Sağlık Vakfı iş birliğiyle Mecostech AŞ tarafından geliştirilen ClinVR, Tech İstanbul, Dual-Use Technologies Programı, Başakşehir Living Lab Akademik Hızlandırma ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER gibi prestijli kuluçka programlarına kabul edildi.

Mecostesh Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Coşgun, ClinVR’ın entegre hareket takibiyle öğrencilerin fiziksel muayene sırasındaki el hareketlerini izlediğini ve anlık geri bildirim sağladığını belirtti. “Bu özellik, öğrenme sürecini daha etkili ve gerçekçi kılıyor. Eğitici paneli sayesinde öğretim üyeleri, öğrencilerin performansını uzaktan takip edebiliyor, sınavlar düzenleyebiliyor ve detaylı analizlere erişebiliyor” dedi.

Yapay zekâ destekli sanal hastalar, farklı senaryolarla vaka bazlı öğrenme imkânı sunarken, ClinVR, VR gözlük, tablet, mobil cihaz ve masaüstü bilgisayarlarda çalışabilen donanım bağımsız yapısıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.