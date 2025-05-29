Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital geleceğin inşasında güçlü bir ortak olduğunu vurguladı. 2026’da 5G haberleşme sistemlerini hizmete sunacaklarını duyuran Bakan Uraloğlu, fiber internet abone sayısının 8 milyonu, altyapının ise 605 bin kilometreyi geçtiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dijitalleşme ve siber güvenlikteki ilerlemelerini değerlendirdi. Konferansa 18 ülkeden düzenleyici kurum temsilcileri katıldı.

Bakan Uraloğlu, dijitalleşme, yapay zeka ve büyük verinin hayatı yeniden şekillendirdiğini, yapay zekanın ekonomik ve toplumsal bir hazine olduğunu vurguladı. 2024’te internet kullanım oranının yüzde 86’yı, mobil internet kullanıcısının 80 milyonu, fiber internet abonesinin ise 8 milyonu aştığını belirten Bakan, fiber altyapının 605 bin kilometreye ulaştığını söyledi. 2025’te 5G ihalesinin tamamlanacağını ve 2026’da 5G’nin hizmete sunulacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Fiber internet abone sayısı da 8 milyonu geçmiştir. Fiber altyapımız, son on yılda yıllık yüzde 10’luk bir büyümeyle 605 bin kilometreyi aşmıştır. Bu, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda ne denli kararlı, altyapısını güçlendirmede ne kadar başarılı olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Gelişen mobil altyapılar ve genişbant hizmetleri, yalnızca bireyleri değil, işletmeleri ve devlet kurumlarını da dijitalleşmeye yönlendirmektedir. Hedefimiz, bu sağlam temeli daha da ileriye taşımaktır. İnşallah bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G haberleşme sistemlerini, önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

TARİFE KARŞILAŞTIRMA PROJESİ BAŞARIYA ULAŞTI

Bakanlık ve BTK’nın öncülüğünde geliştirilen Tarife Karşılaştırma projesi, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri’nde ilk beş proje arasında yer aldı. Proje, e-Devlet üzerinden 13 şirketin mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini şeffaf bir şekilde karşılaştırmayı sağlıyor.

POSTA SEKTÖRÜNDE E-TİCARET DOPİNGİ

Uraloğlu, posta sektörünün e-ticaretle büyüdüğünü, küresel e-ticaret hacminin 6,3 trilyon doları aştığını belirtti. Türkiye’de 2024’te e-ticaret hacmi yüzde 61,7 artarak 3 trilyon TL’yi geçti, kargo gönderileri 1,38 milyara ulaştı. Kargo gelirleri 107 milyar TL’ye yaklaşırken, sektörde 122 bin kişi istihdam ediliyor. “Teslimat kodu sistemi” ile teslimat süreçleri daha güvenli ve şeffaf hale geldi.

Siber güvenlikte Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) liderliğinde yürütülen çalışmalarla 2025’te 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edildi, 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engellendi

. Yerli yazılımlarla desteklenen Sektörel ve Kurumsal SOME’ler, siber güvenliği güçlendiriyor.