Oyuncuyu esas olan yaklaşımıyla ön plana çıkan Oyunfor’dan gelen bilgilere göre, Ağustos ayının popüler kategorisi mobil oyunlar olduİSTANBUL (İGFA) - 2024 yılının Ağustos ayında oyun alışverişlerinde artış yaşandı ve oyun satışları Temmuz ayına göre yüzde 5, 2023 Temmuz ayına göre yüzde 11'lik bir yükseliş gösterdi.

PC ve mobil oyun alışverişleri diğer aylara kıyasla yukarı yönlü bir tablo çizerken, konsol oyunlarında satış hacmi sabit kaldı.

Oyun alışverişlerinde Ağustos ayında en çok alışveriş İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti. Bir önceki aya göre Antalya'da oyun alışverişleri geriledi.

Mobil oyunlar, Ağustos ayında en fazla artış gösteren kategori oldu.

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

Counter-Strike 2: FPS türünün öncülerinden biri olan bu oyun, rekabetçi oyun deneyimlerine olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Counter-Strike serisinin devamı olarak, oyunculara yüksek tempolu ve stratejik bir deneyim sunuyor.

Garena Free Fire: Mobil oyunlar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Free Fire, önceki aylara göre satışlarını artırarak mobil oyun pazarında güçlü bir varlık gösterdi.

PUBG Mobile: Battle Royale türünün popüler oyunlarından biri olarak, mobil platformda da geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

Valorant: Riot Games'in FPS türündeki bu oyunu, hem rekabetçi yapısı hem de stratejik derinliği ile oyuncular arasında popülerliğini sürdürüyor.

Honor of Kings: MOBA türünde bir oyun olan Honor of Kings, özellikle Asya pazarında büyük bir başarı yakalıyor.

League of Legends: Uzun süredir popülerliğini koruyan bu MOBA oyunu, oyunculara derinlemesine bir strateji deneyimi sunuyor ve e-spor arenasında da son derece etkin bir yere sahip.

World of Warcraft: MMORPG türündeki bu oyun, yıllardır oyuncuları etkileyen geniş bir dünyaya ve zengin bir içeriğe sahip.

Metin 2: Türkiye'de oldukça tanınmış olan bu MMORPG oyunu, yerel pazarın güçlü temsilcilerinden biri.

Call of Duty: Modern Warfare 3: FPS türündeki bu ünlü oyun, aksiyon dolu oyun deneyimi ve yüksek kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor.

Mobile Legends: Mobil MOBA oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Mobile Legends, geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.