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Orta Doğu'daki mobil tehditlerdeki artış %40 ve Afrika’da olurken, Türkiye’de oran 0’ye kadar tırmandı. Söz konusu tehditlerin tamamı Kaspersky mobil çözümleri tarafından engellendi.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky, Cyber Security Weekend - META etkinliğinde Orta Doğu, Türkiye, Afrika (META) bölgesinde yer alan ülkelerdeki mobil siber tehdit dinamiklerine ilişkin yeni veriler yayınladı.

Kullanıcılar kişisel verilerini paylaşmak ve kurumsal ağlara bağlanmak için mobil cihazlarına giderek daha fazla güvenirken, META bölgesinde tespit edilen mobil tehditlerin sayısı 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 22 arttı.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki mobil cihazlarda tespit edilen en yaygın mobil tehditler arasında reklam yazılımları, casus yazılımlar ve mobil bankacılık Truva atları yer aldı.

Reklam yazılımları görünüşte zararsız bir şekilde davransa da kullanıcıyı reklamlarla spamlayabiliyor, pili tüketebiliyor ve hatta hassas verilere erişebiliyor. Casus yazılımlar, özellikle de META bölgesinde aktif bir Truva atı olan CanesSpy, virüs bulaşmış akıllı telefondan veri çalabiliyor, cihazdaki kişilerin ve kullanıcı hesap bilgilerinin bir listesini, belgeleri alabiliyor ve ayrıca alacağı bir komut üzerine cihazın mikrofonundan kayıt yapabiliyor.

Uzmanlar, mobil tehditlerden korunulması için şu önerilerde bulundu.