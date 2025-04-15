Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’de 140 üretici firmanın yer aldığı 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı. 19 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda yeni sezonun trendleri ve mobilya modasına yön verecek modeller ilk kez görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin Mobilya Başkenti, 500 yılı aşkın süredir ahşabı sanata dönüştüren İnegöl’de mobilya şöleni başladı. Binlerce üretici firmanın sektörde trendi belirleyen ürünlerini ürettiği İnegöl’de 140 firmanın standının yer aldığı 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı bugün itibariyle başladı.

19 Nisan'a kadar misafirlerini ağılayacak organizasyon ile mobilyada yeni sezon trendleri, firmaların yeni ürünleri ve mobilya modasına yön verecek modeller ile renkler görücüye çıktı.

“İNEGÖL; MOBİLYADA BİR FUARDAN, ŞEHİRCİLİKTE BİR İL VE İLÇEDEN ÖTESİ”

İnegöl Mobilyasının vitrini konumundaki fuarın açılış töreni büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, siyasiler, bürokratlar, mobilya sektör temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 52’ncisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İnegöl aslında mobilyada bir fuardan ötesi, şehircilikte de bir ilçe ve ilden öte olduğunu söyleyebilirim. Hangi parametreyi ele alırsak alalım; ekonomisi, nüfusu, ihracat rakamları, ithalat rakamları, tüm parametreleriyle ülke hedeflerine katma değer oluşturabilen, destek verebilen özelliğe sahip. Dolaysıyla biz başta mobilyacılarımız olmak üzere İnegöl’ümüzde üretim yapan herkese teşekkür ediyoruz. Beraberinde bu sektörde çalışan çok değerli emektarlar var. Her birine çok teşekkür ediyoruz. Nihayet itibariyle İnegöl’ün lokomotifi mobilya. Bugün de mobilya özelinde buluştuk. Bugün farklı bir heyecanımız var. Aslında şehrimiz her gün fuarı yaşıyor. Online satışlar, yapılıyor, mağazalarımız ve mobilya AVM’lerimiz sürekli açık. Ancak biz bu noktada geliştirmeye devam edeceğiz. Mobilyadaki sektör payımızı, ülkemizin aldığı payı arttırmak için gayret edeceğiz” dedi.

Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaparak sektörün sorunlarının el birliği ile çözüleceğini de işaret eden Başkan Taban, hem Bursa’ya, hem Türkiye'ye daha fazla destek vermek için çalışmaları sıklaştıracaklarını söyledi

İNEGÖL DEYİNCE MOBİLYA, MOBİLYA DEYİNCE İNEGÖL AKILLARA GELİYOR

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise İnegöl deyince mobilya, mobilya deyince İnegöl’ün akıllara geldiğini kaydederek, “Bugün Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının 52’ncisinin açılışını yapıyoruz. Nice yıllara diyorum. Emeği olan tüm paydaşlara takdirlerimi sunuyorum. Burada bana düşen Bursa Valisi olarak İnegöl deyince mobilyayı akla getiren, mobilya deyince de İnegöl’ü akla getiren ve bu anlamda Bursa’mız, ülkemiz için hatırı sayılır bir katma değer ortaya koyan tüm paydaşlara şahsım ve Valilik olarak takdirlerimi arz ediyorum” dedi.

İNEGÖL; TASARIM, KALİTE VE İHRACAT VİZYONUNU TEMSİL EDEN ÖNCÜ BİR ŞEHİR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da İnegöl Mobilyası ve Türkiye’nin mobilya sektöründeki gelişiminden söz etti.

Bakan Yardımcısı Gürcan, İnegöl'ün yalnızca kritik bir merkezi değil, aynı zamanda Türk mobilya sektörünün tasarım, kalite ve ihracat vizyonunu temsil eden öncü bir şehri olduğunu ifade etti. İnegöl mobilyanın en büyük eserlerini üreten şehri olduğunu ifade eden Gürcan, "Sektörümüzün uluslararası vitrine çıkmasında, yeni iş birliklerinin kurulmasında ve global alıcılara ulaşılmasında hayati bir rol üstlenmekte olan fuarımız aynı zamanda arge, markalaşma ve sürdürülebilirlik konusunda atılan en önemli adımlardan biridir. Türkiye sadece mobilya üreten değil, mobilya tasarlayan ve dünya trendlerini belirleyen bir ülke olma yolundadır” açıklamalarında bulundu.

Kurdele kesimi sonrasında katılımcı protokol stantları gezerek firma temsilcilerine hayırlı işler dileyerek, mobilyaları inceledi.