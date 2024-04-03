Moda endüstrisi, ihracatta eski parlak günlere dönmek için tasarım gücüne ve esnek yapısına güveniyorİZMİR (İGFA) - Moda endüstrisi, tasarım gücüne ve esnek yapısına güveniyor, bu pozitif yönlerini kullanarak kaybettiği müşterileri 2024 yılının son çeyreğinde geri kazanacağına inanıyor.

Küresel resesyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklardan dolayı 2023 yılını kayıp yıl olarak geride bırakan, ihracatı yüzde 9 gerileyen, kapasite kullanım oranı yüzde 84’ten yüzde 76,4’e düşen moda endüstrisi, 2024 yılının ilk üç çeyreğinin de 2023 yılına benzer geçeceğini öngörüyor.



TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2023’ten devam eden problemlerle 2024 yılına girdiklerini, seçimlerinde geride kalması sonrasında piyasalarda bir toparlanma beklediklerini, sıkı para politikasıyla enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanmasıyla birlikte 2024 yılının son çeyreğinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında bir toparlanma beklediklerini dile getirdi.

KALİFİYE İŞ GÜCÜ İÇİN PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

“2024 ‘ün ilk 6 ayını zaten kaybettik” tespitinde bulunan Sertbaş, 2024 yılının ikinci yarısıyla ilgili öngörülerini şöyle özetleti: “Yılın tamamını kaybetmeyi hiçbirimiz göze alamayız. Ana ihraç pazarımız Avrupa yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma yaşayacaktır diye umuyoruz, bu noktada biz de sipariş için hazır olmalıyız. Tasarım gücümüz, esnek yapımızla kaybettiğimiz müşterileri geri kazanmalıyız. İçerdeki maliyet kaynaklı sorunları çözebilirsek, ihracatçı biraz rahatlarsa eski parlak dönemlerimize döneceğimize inancım tam. Sektörümüzün geleceği için umutlu olmalıyız. Birlik içinde, sorunlara çözüm bulabilir ve sektörümüzü daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Hep birlikte, 2024'ü başarıyla tamamlayacağımıza inancım tam.” dedi.

Türk moda endüstrisine kailife işgücü kazandırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Sertbaş, 2019 yılında gençlerin tekstil mühendisliğini tercih etmeleri için "Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi" isimli projeyi hayata geçirdiklerini, bu projeyle Tekstil Mühendisliği fakültelerinde yüzde 40 olan doluluk oranı yüzde 90’lara çıktığını ve taban puanları yükseldiğini, proje kapsamında 319 öğrencinin burs aldığını aktardı.

