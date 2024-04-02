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Farkındalık etkinliği dolayısıyla Mudanya Rehberlik Araştırma Merkezi koordinesinde otizmli çoçukların hazırladığı resim sergisini gezen ilçe protokolü, programın sonunda çocuklarımızla birlikte kırmızı balonları gökyüzüne bıraktılar.

Otizmin bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılık olduğunu kaydeden ilçe protokolü, "Farkındayız, yanınızdayız" mesajı verdi.

Mudanya Mütareke Meydanı'ndaki etkinliğe Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve idarecilerle, otizimli çocuklar katıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında ilçe protokolü çocuklarla birlikte kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı. BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Mudanya Rehberlik Araştırma Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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