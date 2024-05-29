Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara evlerinde reçete yazma hizmetini başlattı.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların Evde Bakım Hizmeti ile yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi gerekli izinleri alarak hekimleri ile reçete yazma dönemini de başlattı.

Uygulama ile Büyükşehir Belediyesi hekimleri, vatandaşların raporlu ilaçlarını medulla sistemi üzerinden yazarak eczanelerden ücretsiz bir şekilde ilaçlarını almalarını sağlamaya başladı. Evde Bakım hizmetinden yararlanan Sezen Elcik reçete yazma hizmeti ile hayatlarının daha da kolaylaştığını, bu hizmetten çok memnun olduklarını söyledi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetlerinden yararlanan Gülümser Taş ekiplerin haftada iki gün kendilerini ziyarete geldiklerini ve kendilerinden çok memnun olduklarını belirtti. Gülümser Taş; “Hastamız yataktan kalkamıyor, kalçası kırık, ayaklarında, topuklarında yaralar var. Ondan dolayı pansumancılarımız eve geliyor. Haftanın iki günü Salı ve Cuma Büyükşehir ekipleri, Pazartesi ve Perşembe hastaneden geliyorlar. 2 sene oldu yaralar başlayalı, diyaliz de 2016’da başladı. Sağlık hizmetlerinden çok memnunum, herkese teşekkür ederim, Allah ayaklarına taş değdirmesin.” dedi.

Evde Bakım hizmetinden yararlanan bir diğer vatandaş Sezen Elcik de sağlık hizmeti ile hayatlarının kolaylaştığını ve bu hizmetten çok memnun olduklarını söyledi. Sezen Elcik; “Evde bakım, pansuman, tıraş şimdi de reçete yazma hizmetlerinin hepsinden çok memnunuz. Hayatımız kolaylaştı çünkü bizler çok yaşlandık. İlaçlarımızı yazıyorlar, getiriyorlar.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde görevli doktor Mehmet Furkan Deniz hastaneye, sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların muayenesi yanında artık reçete de yazabildiklerini söyledi ve bu hizmetle sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltacağını belirtti. Dr.Mehmet Furkan Deniz; “Evde bakım hizmetleri ile hastaneye gidemeyen, evde bakıma muhtaç, yatağa bağımlı hastaların günlük bakımları, yatak yaraları gibi durumlarla ilgili hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Yeni hizmetimizle medulla sistemine giriş yaptık. Evde bakım hastalarına evde bakım reçetesi verebiliyoruz. Bunlar raporlu ilaçlar, birinci basamak ilaçlar olabilir. E reçete olarak yazabiliyoruz. Reçete numarası ile ilaçlarını alabiliyor, sağlık kuruluşlarına da ilaç yazdırmaya gitmelerine gerek kalmıyor.” dedi.