Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bugüne kadar 3 bin 596 can dostu sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakımevi’ni Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, can dostların en iyi şartlarda yaşamasını sağlarken aynı zamanda kalıcı olarak sahiplendiriyor.

İlk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanlarına sahip Büyükşehir Belediyesi Geçici HayvanBakımevi’nde bugüne kadar 3 bin 596 can dost sahiplendirilirken 55 bin 852’sitedavi edildi ve 25 bin 617 can dostta ise kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi can dostlara sağlık ve sahiplendirme hizmetlerine devam ediyor. Geçici Hayvan Bakımevi’nde kısırlaştırılan 25 bin 617 can dostun 13 bin 225’i köpek, 12 bin 392’si de kedilerden oluşuyor. Geçici Hayvan Bakımevi’ndecan dostlara 2 bin 575 cerrahi operasyon yapıldı. Ayrıca Geçici Hayvan Bakımevi’ni okul ve kurumlardan 30 bin 200 kişi ziyaret etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’da yaşayan her canlının yaşam hakkını savunacaklarını belirterek, "Şehrimizde canlı cansız her şeyin yaşama ve var olma hakkına saygı duyuyoruz. Onları koruyacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Can dostlarımızın bakımını yapıyoruz, tedavi ediyoruz ve onlara yeni yuva buluyoruz. Muğla’mızda yaşayan her canlının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.