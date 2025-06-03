Sivas Belediyesi’nin Kovalı Mevkii’nde kurduğu modern Kurban Pazarı, alıcı ve satıcılara hijyenik, konforlu ve güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, bu yılki Kurban Bayramı öncesi Kovalı Mevkii’nde modern bir Kurban Pazarı açtı. Uzun süredir atıl durumdaki canlı hayvan ve ot borsası tesisleri, kapsamlı temizlik, bakım ve düzenlemelerle hizmete hazır hale getirildi.

22 Mayıs’ta başlayan kurbanlık satışları, vatandaşlara geniş, düzenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş imkânı sağlıyor.

Pazar alanında açık otopark, lokanta, tuvalet, lavabo ve mescit gibi sosyal donatılar vatandaşların ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Ayrıca, pazara ulaşımı kolaylaştırmak için ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, pazar alanını ziyaret ederek hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarlıklara aracılık ederek alıcı ve satıcıyı buluşturan Uzun, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar, modern tesisin sunduğu konfor ve hijyen için Başkan Uzun ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.