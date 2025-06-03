Sivas’ta çelik boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi, SİBESKİ ekiplerinin yoğun çalışmasıyla giderildi; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, altyapıyı sorunsuz hale getirme sözü verdi.SİVAS (İGFA) - Sivas’ın Alibaba Mahallesi Ruhsati Baba Caddesi’nde Q1200 çaplı çelik boruda dün gece 22.30’dan itibaren yaşanan arıza, birçok mahallede su kesintisine yol açtı. SİBESKİ ekipleri, sabah 06.00 itibarıyla arızayı gidererek su akışını yeniden sağladı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, gece saatlerinde arıza bölgesinde incelemelerde bulunarak ekiplere destek verdi.

Şehrin altyapısında kapsamlı bir yenileme süreci başlattıklarını belirten Uzun, “45 yıllık eski borular, kullanım ömrünü tamamlamış. Bu hatları planlı bir şekilde değiştiriyoruz. Geçen yıl 2 bin 5 metre çelik boru yeniledik, bu yıl 3 bin 500 metre daha değişecek” dedi.

“SORUNSUZ ALTYAPI İÇİN KARARLIYIZ”

Başkan Uzun, yıllardır ihmal edilen altyapının şehir için ciddi bir sorun olduğunu belirterek, “Yağmur ve kanalizasyon hatlarının birbiriyle karışması gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Kazancılar ve Menderes Caddesi gibi ana arterlerden başlayarak, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için altyapıyı tamamen yenileyeceğiz.” dedi.

Uzun, vatandaşlara sabırları için teşekkür etti.