Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin simge kavşaklarına yaptığı peyzaj dokunuşuyla Sakarya’nın estetiğine büyük katkı sunuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin estetiğine katkı sunmak amacıyla ana cadde kavşaklarında Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köprübaşı Kavşağı yenilendi

Son olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle Serdivan Aralık Caddesi’ndeki Köprübaşı Kavşağı’nda örnek bir çalışma yapıldı.

Ay ve Yıldızla süslenen kavşağın içinde peyzaj düzenlemeleri, su sistemleri ve elektrik montajları tamamlandı.

Şehrin estetiğine katkı

Her gün binlerce aracın geçtiği kavşak lale, gül, papatya ve birçok çeşit çiçekle rengarenk hale geldi. Kavşaklara görsel bir zenginlik katan Büyükşehir, bu uygulamaları kentin dört tarafında yaygınlaştırarak estetiğe büyük bir katkı sunuyor.

Şehir estetiğini ön planda tutan bu dokunuşlar, vatandaşlar tarafından ise beğeniyle karşılanıyor.