Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı çok paydaşlı çözüm önerileri geliştirmek için “Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı” düzenledi.İZMİR (İGFA) - Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele” temasıyla ASKON İzmir Şubesi’nde bir çalıştay gerçekleştirdi.

Toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek çözüm odaklı bir yol haritası oluşturmayı amaçlayan çalıştay, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir’in başkanlığında yapıldı.

İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, sorunu konuşmak için değil, umudu büyütmek için burada olduklarını belirterek, "Madde bağımlılığına karşı polisiye tedbirlerin ötesinde, ahlaki, sosyal ve ekonomik zeminde köklü bir mücadele gerekiyor. Yoksulluk, işsizlik ve umutsuzluk bağımlılığı besliyor. Çözüm; önleme, eğitim ve istihdam politikalarıyla bütüncül bir yaklaşımda yatıyor. Milli Görüş, adil ekonomi ve maneviyatı önceleyen bir toplum hedefiyle bu soruna kalıcı çözüm sunar” dedi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çalıştayda uzmanlar, bağımlılığın farklı boyutlarını ele aldı. Dr. Burcu Bostancıoğlu sebep-sonuç ilişkisini ve ekonomik etkileri, Bedri Yalçın ailelerin gözlem yöntemlerini, Fatih Budak yenilikçi tedavi yaklaşımlarını, Necla Sivaşan bağımlı ailelerin sorunlarını, Emre Saka psikolojik yaklaşımları, Alper Çörekçi güncel tehditleri, Mustafa Yıldız bürokrasi deneyimlerini, Münir Tunç ise sporun koruyucu rolünü anlattı.

Çalıştayın sonuçlarının yasal ve yapısal dönüşümler için bir rapor haline getirilerek Saadet Partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulacağı öğrenildi.