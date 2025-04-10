Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla vektörle mücadele hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 13 ilçede yılın 12 ayı sürdürülen bu çalışmalar, bilimsel ve çevre dostu yaklaşımlarla yürütülüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen vektörle mücadele hizmetleri, bilimsel temelli ve çevre dostu yaklaşımlarla il genelinde kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ortaca’da 6 hizmet birimiyle entegre vektör mücadelesi yürüten belediye, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle çalışıyor.

Vatandaşları bilinçlendirmek için sunumlar ve bilgilendirme broşürleri dağıtarak toplumsal farkındalığı artıran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca, su birikintisi oluşumunu önlemek için basit önlemler önerdi. Kimyasal mücadelenin diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda uygulandığının altı çizilen açıklamada, belediyede görevli 7 sertifikalı teknik personel, 236 uygulayıcı ve 61 araçla hizmet verdiği kaydedildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Daire Başkanlığı’ndan Yüksek Kimyager Gönül Çelen Yanaral, vektörlerin üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması konusunda vatandaşların destek vermesinin önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, halk sağlığını korumanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, vatandaşların desteğiyle daha sağlıklı bir Muğla yaratabileceklerine inandığını ifade etti. Vatandaşların desteğiyle, il genelinde etkili ve sürdürülebilir bir mücadele gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, her bireyin mücadeleye katkı sağladığı sürece, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Muğla'nın oluşturulabileceğini söyledi.