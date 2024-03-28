Muğla Büyükşehir Belediyesi 31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimler için oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile sandığa götürecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın 13 ilçesinde 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi 13 hasta nakil ambulansı, 6 engelli nakil aracı, 1 hasta nakil aracı 42 personelle 31 Mart seçimleri için oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları sandığa götürecek.

444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görev başında olacak.