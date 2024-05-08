Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı Acil müdahale aracı ilçelerde hizmete başladı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için acil müdahale aracını devreye soktu.

İç donanımında açılır-kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracı sokak hayvanlarının aşılanması için ilçeleri dolaşıyor.

Büyükşehir ekipleri ilk olarak Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki sokak hayvanlarına müdahale etti. Ekipler sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşısı yaptı. Sokak hayvanları aşılanarak bulaşıcı hastalıkların da önüne geçiliyor.

Köyceğiz sakinlerinden Mustafa Bozyer “Burada sokak hayvanlarına bakıyoruz, besliyoruz, onları seviyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu sokak hayvanlarının bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Buradan vatandaşlara çağrım sokak hayvanlarına kötü davranmasınlar” dedi.

Köyceğiz Gürpınar Mahalle Muhtarı Ramazan Yorulmaz, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz gezici hayvan bakım aracımız geldi. Burada bulunan sokak hayvanlarının iç ve dış parazitlerini ve kuduz aşılarını yaptı. Sokak hayvanları için verilen bu destekten çok memnunuz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda görevli Veteriner Hekim Merve Çamlı ise çalışmaların hayvan bakımevi olmayan tüm ilçelerimizde devam edeceğini söyledi.