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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe’de yaşayan M.S ve F.A’nın Ramazan Bayramı tatili öncesi piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo metamfetamin, 13 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 16 bin 550 lira ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.

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