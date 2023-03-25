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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. T. (52), T. T. (36), İ. G.A. (33), M. K. (35) ve E. Ç. (45) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye’de silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Fethiye’de silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 378 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin, 1,6 gram kokain, 2 sentetik hap, 4 kök Hint keneviri, 1 kenevir yetiştirme düzeneği, 2 hassas terazi ve 18 bin lira ele geçirildi. Şüpheli 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Datça, Dalaman, Milas ile Fethiye ilçelerinde, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine ’Bahar Temizliği’ adı altında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Muğla’nın beş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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