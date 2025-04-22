Muğla Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Hakan Turgut, Almanya’nın Bavyera eyaletinde düzenlenen 4 Tegernsee Open Satranç Turnuvasında önemli bir başarıya imza atarak, 140 sporcunun katıldığı turnuvada genel sıralamada ikinci oldu.MUĞLA (İGFA) - Almanya’nın Bavyera eyaletinde düzenlenen 4 Tegernsee Open Satranç Turnuvası sona erdi. 140 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Hakan Turgut zorlu rakiplerle karşılaştı. Hakan Turgut, 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Turgut, genel sıralamada gösterdiği performans ve oyun kalitesiyle jüri ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hakan Turgut’un başarısının Muğla’nın spora verdiği değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Aras, “Sporcumuz Hakan Turgut ve Antrenörümüz Kutsoy Gökçe’yi yürekten kutluyorum. Almanya’da ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ettikleri için gururluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Hedefimiz, her branşta ulusal ve uluslararası arenada başarı elde edecek sporcular yetiştirmek” dedi.