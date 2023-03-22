Muğla Büyükşehir Belediyesi 108 yıl önce dünya tarihinin değiştiği Çanakkale topraklarına Muğla’lı vatandaşların ziyaret etmesini sağlıyor. Bu kapsamda bu yıl 288, toplam bin 790 vatandaş Büyükşehir ile Çanakkaleyi ziyaret etme fırsatı buldu.

Çanakkale’de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi önemli bölgeleri ilk defa gören Muğlalı vatandaşlar Çanakkale’ye savaşmaya giderek orada şehit olan hemşehrilerinin şehitliklerini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Çanakkale topraklarına ilk defa giden Yatağan’dan Kübra Kaya çok duygulandığını ve dua ettiğini söyleyerek kendilerini buraya gönderen Başkan Gürün’e teşekkür etti.

SOGEM öğrencilerinden İbrahim Talan’da Çanakkale’ye ilk defa geldiğini, rehberin anlattıkları ile geçmişe yolculuk yaptıklarını, Çanakkale’nin tarih dolu olduğunu söyledi. Menteşe’den Kevser Öztürk’de ilk defa Çanakkale’ye geldiğini kalbinin heyecanla attığını çok duygulandığını söyledi.

Çanakkale’de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğla’lılar savaş zamanında yaşanan olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar.

Türk Milleti’nin birlik, beraberlikle aşamayacağı engelin, yenemeyeceği güçlüğün olmadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bunun en somut örneğinin Çanakkale Zaferi olduğunu belirtti.