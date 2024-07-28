Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Daha Eşitlikçi Bir Gelecek Yerelde Başlar” projesi kapsamında muhtarlara yönelik olarak ‘Kadın-Erkek Eşitliği’ semineri gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Yanındayız Derneği Uzman Eğiticisi Ayşe Kaşıkırık’ın konuşmacı olduğu seminerde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmet kitapçıkları dağıtıldı. Muhtarlara Büyükşehir’in kadınların ve çocukların yararlanabileceği tüm hizmetleri ve imkânları da detaylı olarak aktarıldı.

Sahil: “Muhtarlar bizim için kilit nokta”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, “Yaklaşık 100 muhtara kadın erkek eşitliği konusunda bilgilendirmede bulunduk. Hocamız sivil katılım, kentsel hizmetler, kamusal kapsayıcılık, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesi, okullaştırma, kadın erkek eşitliği, kadının güçlenmesi, kentsel hizmetlerde toplumun katılımının etkisi ve katılımcı yaklaşımın sağlanması konularında bilgilendirme yaptı” dedi.

Muhtarların aslında mahalledeki en yetkin kamu görevlisi olduğunu belirten Sahil, “Muhtarlar bütün mahalleye hakim. Oradaki tüm şiddet olaylarını, erken yaşta evlendirme olaylarını, vakaları bilebilecek kişi. O yüzden muhtarlar bizim için kilit nokta. Bir mahallede bir olay oluyorsa muhakkak muhtar bunu biliyor. Muhtarın bu tanık olduğu şiddet olaylarını bildirme yükümlülüğü var” diye konuştu. Sahil, şiddet durumunda başvurulması gereken numaralar, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın danışma numaralarının yer aldığı ve şiddet türlerinin tanıtıldığı bir afiş hazırlanarak muhtarlara teslim edildiğini söyledi.

Ayşe Kaşıkırık: “Mersin kadın dostu bir kent olma yolunda önemli işlere imza atan bir belediye”

Yanındayız Derneği Uzman Eğiticisi Ayşe Kaşıkırık, eşitliği, kapsayıcılığı, hak temelli yaklaşımı mahallelerin toplumun tüm kesimleri için daha yaşanabilir, eşitlikçi, adil olması konusunda muhtarlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını söyledi. Kaşıkırık, “Türkiye olarak, küresele cinsiyet uçurumu raporuna göre 146 ülke arasında 127. sıradayız. Ülke olarak en büyük sorunlarımızın başında bu geliyor. Cinsiyet eşitliğini biz sadece teorik bir konu olarak ele almadık. Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi, sağlık ve sporda güçlenmesi, kadınların eğitim, sağlıkta, siyasette, sporda karar alma mekanizmalarına katılımında, gündelik yaşamın tüm alanlarında hayata eşit katılım ve temsili konusunda neler yapabiliriz, mahalleden başlayarak eşitlik kıvılcımı nasıl ateşleyebiliriz üzerine konuştuk” dedi.

Kaşıkırık, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların hem ekonomik hem de sosyal alanlarda görünür olması için birçok proje ve hizmet yaptığını sözlerine ekleyerek, “Mersin Büyükşehir, kadın dostu ve eşitlikçi bir kent olma yolunda çok önemli ve güzel işlere imza atan bir belediye. Kadınların ekonomik sosyal alanda var olabilmeleri noktasında gerçekten Büyükşehir Belediyesi, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde tüm daire başkanlıklarıyla beraber koordine bir şekilde çalıştığında kentin kadınlar, gençler, çocuklar, erkekler tüm kesimler için daha yaşanabilir olması konusunda önemli işler yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

Ekinciler: “Kadın erkek eşitliği benim ömür boyu benimsediğim bir şey”

Pirireis Mahalle Muhtarı Aziz Ekinciler, kadın erkek eşitliğinin Türkiye’nin her yerinde aynı düzeyde olması gerektiğini söyleyerek, “Kadın erkek eşitliği benim ömür boyu benimsediğim bir şey. Bu felsefeyle, bu eğitimle büyüdük. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kadın erkek eşitliği olmuyor. Eğitimde bunun böyle olduğu vurgulanarak anlatıldı. Bazı bölgelerde hala kız çocuklarının okula gönderilmediği tespit ediliyor. Fırsat eşitliği lazım. Bunları benimsemek, özümsemek ve uygulamak lazım. Tabi ki bu eğitimin çok faydası oluyor” dedi.

Limonluk Mahalle Muhtarı Fatma Bezgin, bu tür eğitimlerde bir araya gelmenin çok önemli olduğuna değinerek, “Eğitilen kişi üretici olur. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile çok güzel ortak çalışmalarımız var. Kadın erkek eşit olmasını istiyorum. Maalesef Türkiye’de bu uygulanmıyor” diye konuştu.