Manisa’da toplu ulaşımda ManisaKart ve temassız banka/kredi kartı kullanımına geçilmesinin ardından, vatandaşların başvuru ve vizeleme işlemlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir hizmet noktası daha devreye alındı. MANİSA (İGFA) - Şehir merkezindeki başvuru noktalarında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve Muradiye Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlara zaman kazandırmak amacıyla, Muradiye Ek Hizmet Binası’nda ManisaKart Başvuru Noktası hizmete açıldı.

Faaliyete başlayan noktada, vatandaşlar yeni kart başvurusu ve vizeleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Yeni hizmet noktasının bölge halkına kolaylık sağlayacağı, ulaşım kartı işlemleri için şehir merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracağı belirtildi.