MÜSİAD Bursa Şubesi, Ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadim geleneklerimizden biri olan Zimem Defteri uygulaması kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yönelik anlamlı bir dayanışma çalışması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyeleri, hayırsever üyelerin zekât ve sadakalarından oluşan destekle çeşitli mahallelerdeki bakkal ve eczaneleri ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Zimem Defteri çalışmasını hayata geçirdi.

Osmanlı döneminden beri süregelen ve borçluyla hayırseverin birbirini tanımadığı bu gelenek, gizliliği esas alarak yardımın en samimi şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Böylece, destek olan kişiler sadece iyiliği yaymaya odaklanırken, ihtiyaç sahipleri de herhangi bir karşılık beklenmeden bu yardımdan faydalanıyor. Böylece paylaşma ve yardımlaşma kültürü günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor.

‘İYİLİĞİ VE PAYLAŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Zimem Defteri çalışmasının önemine vurgu yapan MÜSİAD Bursa Başkan Yardımcısı Fatih Arslan “Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en yüksek seviyeye çıktığı, toplumsal dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği bir dönem. Biz de MÜSİAD Bursa olarak, bu kutsal ayda Zimem Defteri geleneğini sürdürerek, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Osmanlı’dan miras kalan bu güzel gelenek, hem yardımlaşma ruhunu canlı tutuyor hem de toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor. Üyelerimizin ve hayırseverlerimizin gönülden katkılarıyla, iyiliği ve paylaşmayı büyütmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLERE DOKUNAN ZİYARETLER

MÜSİAD Bursa, sadece Zimem Defteri çalışmasıyla değil, aynı zamanda şehrin önde gelen yerel ve ulusal yardım kuruluşlarıyla da bir araya gelerek Ramazan ayında yürütülecek yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Üyeleri, bu çerçevede önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda İnsan Vakfı, Bursa İHH, Kızılay Osmangazi ve Yıldırım Şubeleri, Deniz Feneri Derneği Bursa Şubesi, İHH Bursa Şubesi, Bursa Yardımlaşma Derneği ve Suriyeli Muhacirlere Yardımlaşma Derneği yetkilileriyle bir araya gelindi. Görüşmelerde, Ramazan ayında gerçekleştirilecek sosyal yardımlar ve iş birlikleri değerlendirilerek, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırılması yönünde istişarelerde bulunuldu.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YARDIM ANLAYIŞI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Bursa Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Özkul ise “MÜSİAD Bursa olarak, yardımlaşmanın sadece bir ay ile sınırlı kalmadığına, yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmanın büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Ancak Ramazan ayı, bu dayanışmanın zirveye ulaştığı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi. Bu kutsal ayda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek sürdürülebilir bir yardım anlayışı oluşturmayı amaçlıyoruz. Şehrimizin önde gelen yardım kuruluşları ile güç birliği yaparak, ihtiyaç sahiplerine ulaşma kapasitemizi artırıyor, onların yaşamlarına dokunacak çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. MÜSİAD olarak, ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ederek, milletimizin ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.