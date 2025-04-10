Ulusal ölçekte olduğu gibi küresel ölçekte de güçlü projelere imza atan MÜSİAD, birlik ruhuyla geleceği inşa etmeye devam ediyor. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Genel Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu’nu ağırladığı ziyarette, “MÜSİAD Bursa Şubesi olarak, Genel Merkezimizin projeleriyle uyum içerisinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Genel Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ile beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaret kapsamında, MÜSİAD’ın yeni dönem hedefleri değerlendirilirken, Bursa iş dünyasına yönelik vizyoner bakış açıları istişare edildi.

“MÜSİAD, TÜRKİYE’NİN EKONOMİK KALKINMASINDA ETKİN ROL ALIYOR”

Üyelerin de katıldığı programda açıklamalarda bulunan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya teşekkür ederek, MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki önemli rolüne vurgu yaptı. Şenocak, “Başkanımızın liderliğinde MÜSİAD, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında etkin rol almaya devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen Avrupa Türk Gıda Zirvesi, Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi gibi önemli çalışmalarda ortaya koyduğu vizyon bizlere büyük ilham veriyor. Ayrıca, uluslararası platformlarda sergilediği güçlü duruş ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar sayesinde MÜSİAD ailesinin küresel etkinliği giderek artıyor. Yakın zamanda Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz Genel İdari Kurul programında, ortak geçmişimizin mirasını ve güçlü bağlarımızı yeniden keşfetme fırsatı bulduk. Bu toplantı, MÜSİAD'ın ülkeler ve toplumlar arasında birleştirici ve güçlendirici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.” ifadelerini kullandı.

BURSA EKONOMİSİNİN NABZINI TUTUYORUZ

MÜSİAD Bursa Şubesi olarak çalışmalarını Genel Merkez ile tam uyum içinde sürdürdüklerini belirten Şenocak, faaliyet alanlarının etkinliğine dikkat çekerek, “Meslek Liseleri Hamilik Projemiz ile gençlerimizin istihdamına ve mesleki gelişimine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda nitelikli iş gücünün artmasına destek veriyoruz. Bununla birlikte üye ziyaretlerimizle üyelerimizin yanında olmaya, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını anlamaya özen gösteriyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu güçlendirirken, üretim ve ticarette karşılaştığı zorluklara ortak çözümler üretiyoruz. Sektör Kurullarımızın değerli çalışmalarıyla, Bursa ekonomisinin nabzını tutuyor, otomotivden tekstile, gıdadan makine sanayine kadar birçok sektörde gerçekleştirdiğimiz analiz ve raporlamalar ile üyelerimizin stratejik karar alma süreçlerinde yol gösterici oluyoruz.” şeklinde konuştu.

İş dünyasına yönelik faaliyetlerinin yanında, sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarına değinen Başkan Şenocak “Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz Zimem Defteri Projemizle toplumumuzdaki dayanışma ruhunu canlandırarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu tür anlamlı projelerle birlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştiriyor, toplumun tüm kesimlerine dokunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“DÜNYANIN HER YERİNDE GÖNÜL KAPISINI AÇAN BİR KARDEŞLİĞİMİZ VAR”

Ziyarette konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın geldiği noktaya ve Türkiye’nin ihracatına katkısına vurgu yaparak, “9 Mayıs’ta MÜSİAD’ın 35. yılını kutlayacağız. Artık tam anlamıyla kemale ermiş bir yapıya sahibiz. Bugün Türkiye ihracatının yüzde 25’ini MÜSİAD üyeleri gerçekleştiriyor. 14 bin üyemiz, 99 şube ve 183 yurt içi-yurt dışı temsilciliğimizle tüm kıtalarda varız. Amerika’dan Çin’e, Avrupa’dan Türk Cumhuriyetlerine kadar dünyanın her köşesinde MÜSİAD’lı bir kardeşimizin kapısını çalabilirsiniz.” dedi.

“VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri de değerlendiren Başkan Asmalı, enflasyondaki düşüşün umut verici olduğunu ifade ederek, “Ekonomi yönetimimiz sayesinde enflasyon yüzde 38,1’e geriledi. Bu sevindirici bir gelişme. Faizlerde de inşallah bir düşüş trendine girilmiş durumda, ancak sıkı maliye politikaları tek başına yeterli değildir. Yapısal reformlara ihtiyaç var. Bireylerin, şirketlerin ve kamu kurumlarının tasarruf kültürünü benimsemesi gerekiyor. Kamuda tasarruf derken devletin küçülmesini değil, kaynakların etkin kullanılmasını kastediyoruz.” diye konuştu. Kayıt dışı ekonominin Türkiye’nin önemli mali sorunlarından bir olduğunu söyleyen Başkan Asmalı “Toplumun tüm kesimlerinin ‘adil’ bulacağı bir vergi reformuna ihtiyaç var. Açık, şeffaf ve sade bir vergi sistemi kurulmalı. Mevzuat sadeleşmeli, vergi dilimleri adaletli bir biçimde yeniden düzenlenmeli.” dedi.

“AHLAKİ DURUŞUMUZ, İŞ HAYATINDAKİ EN GÜÇLÜ KİMLİĞİMİZDİR”

Konuşmasında ticari ahlak konusuna da özel bir yer ayıran Başkan Asmalı “Dürüst olmak, güvenilir olmak her şeyden önce gelir. MÜSİAD olarak bizler her anlamda örnek olmaya devam etmeliyiz. Ahlaki bir iş anlayışı, ekonomik gücümüzü kalıcı ve itibarlı hale getirir.” sözleriyle iş dünyasında etik değerlerin altını çizdi.