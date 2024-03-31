CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, gelen sonuçlar ardından ikinci canlı yayınını gerçekleştirdi. Bozbey, Bursa kamuoyuna saat saat gelen ıslak imzalı sonuçları duyurmaya devam edeceklerini belirterek, "Bursa gerçekten gülümseyecek" dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandıklardan gelen ilk verilere göre Bursa'nın gerçekten gülümseyeceğini söyledi.

Bursa'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapan Bozbey, şu anda açılan sandıklara göre önde olduklarını duyurdu.

"Gelen sonuçlar çok güzel" diyen Bozbey, " Şu an için henüz oran veremiyorum, çok güzel sonuçlar geliyor. Bir çok sandıkta da önde olmamız takdire şayan. Tabiki yolun başındayız. Gece uzun olacak. Hiç merak etmeyin saat saat bize gelen ıslak imzalı sonuçları ülkemizin güzel insanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayılana dek Bursa tümüyle gülümseyecek ve sizlerle de bu mutluluğu paylaşacağız" diye konuştu.