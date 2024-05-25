Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Müzeler Haftasında geleneksel el sanatları ve ilimizin yerel kültürünü yansıtan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Müzeler Haftası’nda bir dolu etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzenin en ilgi çeken etkinliklerinden biri kilim atölyesi, topaç atölyesi ve masal atölyesi oldu. Geleneksel ‘kirkit kilim’ tekniklerinin öğretileceği kilim atölyesiyle temel bilgiler verilirken, topaç atölyesiyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar canlandırılarak ziyaretçileri geçmişe götürdü. Masal atölyesinde ise Kocaeli’nin yerel masallarından anlatılarak masalda geçen yerel kültüre ait ögeler tanıtıldı.

OKULLARIN YOĞUN İLGİSİ

Müzenin etkinliklerine ilköğretim okullarından yoğun ilgi gösterilirken Yarımca Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencilerine kilim atölyesi düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Emel Ergül, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Erdal Küçükyalçın, Tıp Fakültesi öğrencileriyle tarih ve yerel kültür ritüelleri söyleşisi, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğretim Üyesi Nihan Akdemir ise bölüm öğrencileriyle Kocaeli Mutfağı söyleşisi gerçekleştirildi.

KOCAELİ DEĞERLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ

Müzeler haftasına özel olarak Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Kulübünün projesi olan Kocaeli Değerleri Fotoğraf Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Kandıra ve Kocaeli’nin eşsiz kilim geleneği ve bu geleneğin günümüzdeki durumu hakkında bilgi veren fotoğraflar yer alıyor.

YEREL KÜLTÜR MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

İlimizde unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığı müzede; Kocaeli yerel kültürüne ait olan zenginlikler belgelenecek, korunacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak. Manavların Kocaeli’ye yerleşimi, ketenin yolculuğu, motiflerin dili ve çok amaçlı salon olarak 4 ayrı bölümden oluşan Yerel Kültür Müzesi hakkında detaylı bilgi almak için 0262 331 2373 numaralı telefon aranabilir. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-17.30 saatleri arasında Portakal Hafız Konağı’nda ziyaretçilerini bekliyor.