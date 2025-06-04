İçişleri Bakanlığı, Muğla'da 4 aylık takip sonucu "NARKOKAPAN-MUĞLA" operasyonunda 73 torbacıyı gözaltına aldı, 43'ü tutuklandı. Bakan Yerlikaya, mücadelede kararlılık mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Uzun bir süredir uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüren ve başarılı çeşitli operasyonlar gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı, bu kez Muğla'yı mercek altına aldı.

4 aylık süreçte Muğla'daki ilçeleri takip ederek Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Dair Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, öyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen “NARKOKAPAN-MUĞLA operasyonunda 73 torbacı gözaltına alındı.

512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 Özel eğitimli Narkotik Köpeğinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda gözaltına alınanlarda 43'ü tutuklanırken, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1930125284734349797

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarının hedef alındığını kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 aylık süreçte, elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Muğla Valimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Muğla İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, "Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını yineledi.