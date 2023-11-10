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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in problemlerini çözerek daha yaşanılabilir ve güzel bir şehir için bir saniyeyi bile boşa geçirmek istemediklerini belirterek, “Nevşehir için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, düzenlediği basın toplantısında çevre yolu, katlı otopark, güneş enerji santrali, kentsel dönüşüm ve yeni sanayi sitesi projeleri ile ilgili gelişmeleri gazeteciler ile paylaştı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Başkan Savran, “Bizler şehrimizin çözülemeyen sorunlarını çözmek için ve şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güzel bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu uğurda bir dakikamızı bile boşa geçirmek istemiyoruz. Hiçbir çalışmamızı da siyasi çıkarlara endekslemiş değiliz. Hiçbir zaman seçime yönelik içi boş vaatlerde bulunmuyoruz. Eğer içi boş bir vaatte bulunur ve bunu gerçekleştiremezsek en büyük mahcubiyeti yaşayacağımızın farkındayız. Her şey Nevşehir için, Nevşehir için canla başla çalışıyoruz.” dedi.