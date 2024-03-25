Nevşehir Belediyesi tarafından, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav heyecanını en aza indirmek için düzenlenen ve ÖSYM’nin uyguladığı tüm kuralların geçerli olduğu TYT ve AYT Deneme Sınavları bugün gerçekleştirilen AYT otumu ile tamamlandı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, gerçek sınav provası ödüllü deneme sınavlarının ilki olan TYT Deneme Sınavı 23 Mart Cumartesi günü AYT Deneme Sınavı ise bugün yapıldı. Nevşehir Lisesi, Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen sınava 973 öğrenci katıldı.

TYT ve AYT Deneme Sınavları cevap anahtarları ve sınav sonuçları önümüzdeki günlerde www.nevsehir.bel.tr adresinde yayınlanacak