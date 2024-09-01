Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nın şampiyonu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı kapsamında Birimler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. Çalışan personelin birbirleriyle kaynaşması, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışma ortamının sağlanması amacıyla düzenlenen turnuvaya iki ayrı grupta 8 takım katıldı.

Uçhisar Halı Saha’da gerçekleştirilen turnuvanın finalinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 5-3 kazanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç sonunda düzenlenen törende turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer tarafından verildi.