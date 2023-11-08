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Nevşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 5-13 yaş grubundaki çocukları için kışlık mont ve bot kampanyası başlatıldı. Yüzlerce çocuğun faydalanacağı kampanya için aileler başvurularını 14 Kasım 2023 Salı gününe kadar www.nevsehir.bel.tr adresinden yapabilecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitime destek projelerinin yanında ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı kampanyalar ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Nevşehir Belediyesi, ‘Sıcacık Bir İyilik’ sloganıyla ihtiyaç sahibi aileler için yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya çerçevesinde; ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin 5-13 yaş grubundaki çocuklarının kışlık mont ve bot ihtiyaçları hayırseverlerin de desteği ile Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kampanyaya başvurular 14 Kasım 2023 Salı günü akşam saat 17.00’a kadar Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden alınacak.

Kampanyadan faydalanacakların listesi başvuruların tamamlanmasının ardından ailelerin gelir tespit incelemesi yapılarak belirlenecek. Gelir tespitleri tamamlanarak kampanyadan faydalanmaya hak kazanan ailelere SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra bot ve mont dağıtımına başlanacak.