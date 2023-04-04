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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Hırsızlık" suçundan 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç.M.’nin Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir’de "hırsızlık" suçundan 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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