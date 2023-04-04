Türkiye genelinde yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasına (2023-2) Nevşehir il merkezi ve ilçelerimizde toplam 36 ekip ve 185 personel katıldı.

İl merkezinde yapılan uygulamada 638 şahıs sorgulanırken, 84 araç, 14 metruk bina, 21 iş yeri kontrol edildi. Yapılan uygulamada yurda ’İllegal Giriş" yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı işlemlerine başlanırken, 1 araç da trafikten men edildi.

İlçelerde ise 524 şahıs sorgulandı, 67 araç, 11 metruk bina, 26 iş yeri, kontrol edildi.