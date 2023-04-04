Nevşehir polisi tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 18 şahıs gözaltına alandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 9 olayda 16 şahsa, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 1 olayda 2 şahsa olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 3 adet tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.