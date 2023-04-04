Nevşehir’de yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Kumar operasyonunda 10 kişiye 40 bin lira ceza yazıldı Kumar operasyonunda 10 kişiye 40 bin lira ceza yazıldı

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi Kızılırmak Nehrinde yapılan denetim ve kontrollerde; 3 adet 3 metre boyunda demir tekne, 6 adet kürek, 3 adet jeneratör, 3 adet üzerinde elektrik vermek için aparat bulunan balıkçı kepçesi, 20 metre uzunluğunda ağ ve 650 adet farklı türlerde balık ele geçirildi. Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 şahsa yönelik Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtildi.