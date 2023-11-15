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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Kungfu Takımı sporcuları, Tokat’ta düzenlenen İller Arası Sanda ve Taolu Şampiyonası’ndan 28 madalya ile döndü.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tokat Wushu Kungfu İl Temsilciliği tarafından şehitler anısına düzenlenen İller Arası Sanda ve Taolu Şampiyonası hafta sonu gerçekleştirildi. Şampiyonaya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Kungfu Takımı 30 sporcu ile katıldı.

Antrenör Mustafa Çetinkaya nezaretinde şampiyona hazırlanan sporcularımız, çeşitli yaş kategorilerinde 13 birincilik, 8 ikincilik, 7 üçüncülük ve 2 beşincilik derecesi elde etti. Sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Şampiyonada Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Kungfu Takımı şu sporculardan oluştu;

“Hüma Şahan, Yaren Öztürk, Esila Başpınar, Halit Ahmet Tasak, Ata Hamdi Türk, Helen Mina Taş, Hasan Tülek, Reyyan Yalçın, Yağmur Ece Gürlevik, Tuğba Yılmaz, Muhammet Ali Demir, Efe Nazım Pala, Celal Mert Dünya, Enes Gümüş, Mevlüt Duman, Ali Mansur Nazlı, Çınar Tuğ, Asım Tomruk, Mehmet Ali Pürsün, Yağmur Yıldız, Salih Arıdil, Mehmet Kaan Yalçın, Yaren Ünal, Mustafa Aşiret, Hayrunisa Özel, Merve Bölükbaşı, Fatma Nur Kökşen, Rabianur Saymak, Ercin Sultan Yıldırım, Efe Duman”