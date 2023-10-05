Sahnelere 2010'da adım atan Nilay Dorsa, yeni single çalışması “Aynen” ile müzik severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor..İSTANBUL (İGFA) - 2000 yılında Best Model yarışmasıyla taçlanan,yıllardır mankenlik hayatıyla tanınan tescilli güzel,ünlü manken Nilay Dorsa ilk single çalışması ”Afrodizyak” ile 2010 yılında müzik hayatına adım attı.. İlk klibini “Aşk Plajı” adlı şarkısına çeken Nilay Dorsa,aynı single da yer alan Zülfü Livaneli’nin “Leylim Ley” adlı eserini de coverlayarak yorumladı.Nilay Dorsa daha sonra “Harbie Kız”, ardından bir Yıldız Tilbe şarkısı olan “Sana Şarkı Söylerim” den sonra,“Xlarge”, “Bu Yaz”, “Vay be” ve “Caka” adlı çalışmalarıyla müzik dünyasında yerini aldı.Nilay Dorsa bu kez de yeni single çalışması “Aynen” ile müzik severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor..

Nilay Dorsa “Aynen” adlı şarkısı hakkında şunları söyledi. "Slogan bir şarkı yaptım..Şarkım günümüz ‘toksik ilişkileri’ anlatıyor. Yalanlar,aldatmalar,ihanetler sonucu tatmin olamadığımız,güvensiz yaşanan ilişkiler günümüz ‘toksik ilişkileri’ oldu artık..mutsuzluğu alışkanlık haline getirip buna bağışıklık kazandık adeta.“Aynen” bu yıpratıcı bağışıklığa karşı gücünü simgeliyor. Bundan boyle “Aynen” mutluluk mottomuz olsun."

Nilay Dorsa “Aynen” adlı şarkısına ‘özgürlük ve hoşgörü’ ülkesi olarak adlandırılan Tayland Phuket adasında klip çekti.. Nilay Dorsa’nın bu çalışmasıyla beraber son yaptığı 3 çalışmasının klibi Phuket adasında çekildi. Tam bir doğa aşığı olarak kendisini ifade eden Nilay Dorsa ‘Phuket adasının doğasına,etnik havası ve egzotik yapısına hayranım,beni adeta büyülüyor,buraya aşığım’ dedi. Kendisini ‘amazon kadını’ olarak ifade eden Nilay Dorsa savaşçı ve mücadeleci kimliğini de klipte yansıttığını belirtti..Kendini ‘Zeyna’ karakterine benzettiğini söyleyen Nilay Dorsa klibinde bu savaşçı ruhunu, gerek Phuket adasının atmosferiyle,gerekse kostümleri, saç ve makyajıyla bütünleştirerek gösterdiğini ifade etti.

Söz müzik: Hakan Gülbiten

Düzenleme: Voltran Crew

Mix-Mastering: Voltran Crew

Fotoğraflar: Ekrem Yiğit

Klip yönetmeni: Ramtinez

Color: Emrah Tekin

Kostümler: Mitra Kostum