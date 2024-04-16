Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun oyun yazma programı kapsamında sahneye konan ‘Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta’ isimli oyun izleyicinin büyük beğenisini topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) oyun yazma programı kapsamında sahneye konulan ilk oyun  izleyici ile buluştu.

Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı

Programa katılan  Aslı Ekici’nin kaleme aldığı, Gökhan Kum’un yönetmenliğini üstlendiği “Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta” isimli oyun, hazırlık aşamalarının tamamlanmasının ardından  sahnelenmeye başladı. Ayşe Gülerman Kum, Batuhan Pamukçu, Mesut Özsoy ve Rabia Zehra Şafak’ın rol aldığı oyun büyük ilgi görüyor.

 Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in de eşi Nuray Özdemir ile birlikte  izlediği oyunda,  bir araya gelmiş  insanların, kendilerinden başkası olma ihtimaliyle yüzleşmesi konu ediliyor.

Tiyatro meraklılarının ilk günden itibaren ilgi gösterdiği  “Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta” isimli oyun 18-19-20 Nisan’da Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde sahnelenmeye devam edilecek.