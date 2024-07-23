Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılara göz açtırmıyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri Tahtalı Mahallesi’nde tarım alanına inşa edilen 2 yapıyı tamamen yıktı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi kaçak olarak inşa edilen yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ruhsatsız yapılar yıkılıyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri tarafından Tahtalı Mahallesi’nde verimli tarım alanları üzerine inşa edilen 1400 metrekare ve 800 metrekarelik iki yapı yerle bir edildi. Çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Planlı kentleşme hedefiyle hareket eden Nilüfer Belediyesi’nin, tarım alanlarının tahrip edilmemesi için kaçak yapı ile mücadelesi sürecek.