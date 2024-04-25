Nilüfer Belediyesi Burak Berk Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içinde kutladı. Öğrenciler bayram için hazırladıkları gösterileri başarıyla sergileyerek izleyenlerden alkışları topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Burak Berk Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterileri kendi okullarında düzenlenen kutlama programında sergiledi.

Kutlama programına, minik öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Serpil Altun ve Tuğçe Savaş da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliklerde 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden renkli gösterileri sergileyerek bayramı coşkuyla kutladı.

Marşlarla oluşturdukları koreografileri sergileyen minikler, başarılı performanslarıyla alkışları da topladı. Aileleri ile birlikte yaptıkları resim sergisini de gezen çocuklar, Atatürk Köşesi’nde hatıra fotoğrafı çektirdiler.