Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre geçen yıl elektrikli araç ithalatına ilişkin yapılan düzenlemenin kapsamı genişletildi. Bundan böyle, 7 bölgede 20 servis açma şartı şarj edilebilir hibrit otomobillerini de kapsayacak.ANKARA(İGFA) - Elektrikli araçların ithalatına ilişkin tebliğde değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, “Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" olarak değiştirildi. Düzenlemeye göre geçen yılın sonunda elektrikli araçların ithalatı için getirilen yetkili servis zorunluluğu şarj edilebilir hibrit araçlar için de getirildi.

Bundan böyle, izin belgesi düzenlenebilmesi için; ithali yapılacak araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek. Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması istenecek.