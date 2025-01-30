Milli Savunma Bakanlığı, her dağın zirvesinde korkusuzca mücadele eden kahraman Türk askerinin, 'Odak Harekâtı'na 6 Şubat'a kadar devam edeceğini duyururken, Mehmetçiklerin gerçekleştirdiği Kış Tatbikatı'na yönelik faaliyetlerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda; birleşik ve müşterek fiilî atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak’ta Kars’ta başlayan, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı başarıyla icra edilirken, söz konusu tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün 5 Şubat’ta yapılacağı duyuruldu.

Odak Harekatları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Almanya’da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam ettiğini, 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında ise; Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait CAPRICORNE gemileri tarafından İzmir’e, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru COMMANDANT BIROT tarafından Antalya’ya liman ziyaretleri yapılmasının planlandığını kaydetti.

TCG KEMALREİS tarafından ise NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 6-9 Şubat tarihleri arasında Selanik/Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirileceğini kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Somali Deniz Görev Grubunda yer alan TCG GÖKOVA fırkateynimiz ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ akaryakıt gemimiz ile İspanya fırkateyni SANTA MARIA’nın katılımıyla 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda fiilî eğitimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Somali Deniz Görev Grubunda yer alan TCG GEDİZ yerine TCG GİRESUN gemimiz görev alacak, görev değişimi 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Doğu Akdeniz’de 22 Ocak’ta başlayan ve komutasını devraldığımız NATO Deniz Muhafızı 2025 yılı 1’inci Odak Harekâtı (FOCOPS 2025/1) 6 Şubat’a kadar devam edecektir" dedi.

Öte yandan Denizde Durumsal Farkındalık, Denizde Terörizmle Mücadelenin Desteklenmesi ve Denizde Bölgesel Güvenlik Kapasite İnşasına Katkı Sağlanması görevlerinin icra edildiği NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtı’na TCG SALİHREİS fırkateyni, TCG PİRİREİS denizaltımız ve bir deniz karakol uçağı ile katılım sağlandığını belirten Tuğamiral Aktürk, "PİRİREİS denizaltımız, ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca, Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 28 Ocak’ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmıştır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, her dağın zirvesinde korkusuzca mücadele eden kahraman Türk askerinin gerçekleştirdiği Kış Tatbikatı-2025’te hedefleri başarıyla imha ettiğine yönelik görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1884888253104263351