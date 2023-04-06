Erbaa’da bir evin odunluğunda çıkan yangın çıktı, maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre; Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Susam Sokak’ta bulunan Abdullah Bakır isimli vatandaşa ait olan bir evin odunluğunda meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin arka tarafında bulunan odunlukta araç lastikleri, bisiklet ev eşyaları tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.