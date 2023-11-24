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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçedeki öğrenciler için bilim, tarih ve kültür gezisi programları düzenlemeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez dışındaki 28 ilçedeki 7. sınıflar için düzenledikleri gezilerin öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla çocukların ve gençlerin milli-manevi değerlerle yetişmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Altay, “Öğrencilerimizin kültürel birikimini artırmak, şehrimizin tarihini tanıtmak adına başlattığımız projeye öğrencilerimizden ve ailelerinden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Amacımız, gençlerimizi şehrimizin kadim kültürüyle buluşturarak onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve şehrimizin zenginliklerini keşfetmelerine olanak tanımak. Proje sonuna kadar ilçelerimizdeki 13 bin 7. sınıf öğrencimizin projeye katılmasını hedefliyoruz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KONYA’NIN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARINI YAKINDAN GÖRÜYOR

Geziler kapsamında ilçelerden şehir merkezine öğretmenleriyle birlikte getirilen öğrenciler; Konya Bilim Merkezi, Büyükşehir Taş Bina, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi, Konya Panoroma Müzesi ve Büyükşehir Belediyesi Stadyumu gibi önemli mekanları ziyaret ediyor.

Geziye katılarak Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından görme fırsatı bulan öğrenciler de, Konya Büyükşehir Belediye'sine teşekkür etti.