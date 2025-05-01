Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sürecinde köklü değişiklikleri duyurarak, KPSS'nin bu yıl son kez yapılacağını ve mülakat kalkacağını belirtirken, AGS ile yeni sistemin başlayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Geçen yıl yapılan değişikliği hatırlatan Tekin, 2024 KPSS’ye girenlerin mağdur olmaması için bu yıl son kez KPSS ile atama yapılacağını belirterek, “Önümüzdeki temmuzda ÖSYM tarafından düzenlenecek Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ile öğretmen ataması yapacağız. Artık öğretmen adayları için KPSS yapılmayacak” dedi.

TRT'nin canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 2024’te Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Bakanlığa 25 bin kadro ayrıldığını açıkladı.

Bu kadroların 15 bini 2024 KPSS’ye girenler için, 10 bini ise temmuzdaki AGS ile atanacaklar için tahsis edildi. 2024 KPSS sürecinde 15 bin öğretmen ataması için 45 bin aday mülakata çağrılacak ve puan üstünlüğüne göre atamalar yapılacak.

Bakan Tekin, bu yılki uygulamanın ardından mülakat mekanizmasının tamamen kalkacağını duyurarak, “Önümüzdeki dönemde AGS ile öğretmen adaylarımız çoklu değerlendirmeye tabi tutulacak yeni bir sisteme geçiyoruz.” dedi.

Tekin, yeni sistemin detaylarının daha sonra paylaşılacağını söyledi.