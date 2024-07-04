Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muhtelif adetlerde OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı'nın kabul faaliyetlerini tamamladı.ANKARA (İGFA) - Yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetleri imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırıyor.

Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklamayı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk yaptı.

OMTAS, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Roketsn tarafından geliştirilen füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırıyor.